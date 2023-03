De 26. Dezember 2022 gouf zu Esch d'Läich vun engem 71 Joer ale Mann a sengem Appartement fonnt. De Fils vum Affer sëtzt an Untersuchungshaft.

De Parquet deelt haut mat, datt dës Persoun ëmbruecht ginn ass. Et war Gewalt am Spill an d'Affer ass erstéckt.

Zwou Persoune waren an deem Kontext festgeholl ginn. D'Enquête huet ronn 3 Méint gedauert. Eng 49 Joer al Fra gouf nees fräigelooss. De 34 Joer ale Fils vum Affer par konter gouf ugeklot a bleift an Untersuchungshaft.

Him gëtt reprochéiert, säi Papp ëmbruecht ze hunn.

Schreiwes vum Parquet

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre d'un incident mortel le 26 décembre 2022 à Esch-sur-Alzette

(28.03.2023) Le 26 décembre 2022, le corps sans vie d'un homme de 71 ans a été retrouvé dans un appartement à Esch-sur-Alzette. L'autopsie pratiquée sur le corps avait conclu à une mort violente par étouffement.

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Luxembourg, la police judiciaire, Section homicide, a procédé à l'arrestation de deux personnes, un homme âgé de 34 ans et d'une femme de 49 ans. Les deux personnes ont été présentées le 23 mars 2023 au juge d'instruction compétent.

Actuellement, l'homme en question se trouve en détention préventive. Il a notamment été inculpé du chef de parricide et subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec la circonstance aggravante que la victime est un ascendant. La femme, initialement inculpée du chef d'assassinat, a été remise en liberté. Les éléments du dossier n'ayant pas justifié la prolongation d'une détention préventive.