Wéi den 112 mellt, koum et kuerz no Hallefnuecht zu engem Accident op der A1 tëscht dem Gréngewald an dem Sennengerbierg.

Géint 0.16 Auer goufen d'Secouristen aus der Stad op en Asaz op der A1 geruff, nodeems et hei tëscht zwee Autoe geknuppt hat. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.