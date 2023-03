Meteolux huet fir e Freideg tëscht 10 an 21 Auer eng alerte jaune erausginn, well mat Wandvitesse vu bis zu 75 km/h ze rechnen ass.

D'Meldung gëllt fir dat Ganzt Land.

Deemno heescht et am Stroosseverkéier oppassen, well sou ee Wandstouss ka gär och emol e Camion a sengem Fuerverhale beanträchtegen.

Plazeweis si bis zu 90 km/h gemellt / © Kachelmannwetter.com

Wéi staark bléist de Wand?

RTL-Wiederfräsch

Déi wichtegst Zorte vun Nidderschléi fir déi nächst 3 Deeg

Quantitéit un Nidderschléi fir déi nächst 3 Deeg

HD Wiederradar - Déi lescht 3 Stonnen