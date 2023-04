D’Sonn huet sech de leschte Mount iwwerdeems och manner gewise wéi üblech.

Den 3. Mount vum Joer 2023 war knapp ze waarm par Rapport zu de 5,7°C aus der Referenzperiod vun 1991 – 2020. Op der Statioun Findel si 6,2°C als Duerchschnëtt fir de Mäerz gemooss ginn, dat sinn 0,5°C méi wéi gewinnt. Deeg mat Frascht sinn der 8 gezielt ginn. Den absolutte Minimum war direkt den éischten Dag vum Mount gemooss ginn, -3,3°C sinn den 1.03. registréiert ginn, wäit ewech vun de keelste Mäerz ever, dat war 1971 mat -14,4°C.

Bis op 15°C ass de Quecksëlwer um zweetleschten Dag vum Mount geklommen. Den 30.03 war domat och déi wäermsten Temperatur gemooss ginn. Och dat ass wäit ënner den 23,5°C, déi virun zwee Joer um Rekordmäerz 2021 erreecht gi sinn.

Deeg mat Schnéi goufen et der 2, an als Maximum sinn um 8.03. ganzer 3 cm gefall.

D’Sonn hu mir mann dacks ze gesi kritt. Normal schéngt se 136 Stonnen, de leschte Mount sinn awer nëmmen 88% dovunner gemooss ginn, 119,1 Stonn. Dat war och op der Statioun vum Pescator.

Lëfteg war et och. Um 10.03. ass eng maximal Wandspëtzt vu 87 km/h um Findel gemooss ginn, ab 75 km/h schwätzt ee vu Stuerm. Ganzer 2 Stuermdeeg hate mir am Mäerz 2023.

Ze naass war de Mäerz 2023 mat Sécherheet. Ganzer 173% méi Reen wéi gewinnt sinn néiergaangen. Normal sinn eng 57 mm, ma déi leschten 31 Deeg si ganzer 98 mm Reen gefall. 1953 war den dréchenste Mäerz mat nëmmen 1,6 mm, dogéint war de Mäerz 2001 mat 137,8 mm nach méi naass wéi dee vun dësem Joer.

Banne 24 Stonne sinn den 9.03 um Findel 24 mm Reen gemooss ginn, do drënner awer och vereenzelt Flacke Schnéi.

Op 21 Deeg huet et mindestens 0,1 mm gereent. Do drënner ware 16 Deeg, wou méi wéi 1 mm gemooss ginn ass, 3 Deeg ware mat méi wéi 10 mm méi naass a just een Dag huet et richteg geschott, dat sinn dann iwwer 20 mm.