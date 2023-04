Wéi de CGDIS mellt, koum et kuerz virun 22 Auer en Dënschdeg den Owend zu engem Accident op der Tréierer A1, Direktioun Lëtzebuerg.

E puer Ween hätte sech do ze pake kritt. Eng Persoun gouf blesséiert.

Géint 22.30 Auer sinn d'Pompjeeë vu Mamer ausgeréckt, well an der Areler Strooss zu Mamer eng elektresch Këscht gedämpt huet.

Gedämpt hat et kuerz viurn 1 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch och um Kierchbierg. Do hat um Boulevard Konrad Adenauer eng Poubelle gebrannt.