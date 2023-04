Wéi de CGDIS mellt, huet et Mëttwoch den Owend tëscht 17 an 19 Auer 3 Mol op eise Stroossen gerabbelt.

Am Pommerlach war géint 17.20 Auer en Auto an e Potto gerannt, kuerz virun 18 Auer ass e Motocyclist tëscht Alënster a Kéideng gefall a géint 18.40 Auer gouf et eng Kollisioun tëscht zwee Wee tëscht Maacher an dem Potaaschbierg. Allkéiers gouf eng Persoun verwonnt.