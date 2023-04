De Pietro Parolin ass zanter 2013 Staatssekretär vum Vatikan an domadder d'Nummer 2 vun der Kathoulescher Kierch hannert dem Poopst François.

Den zweet Rang-héchste Member vun der Kathoulescher Kierch war d'lescht Woch op offizieller Visitt hei am Land a mir haten d'Geleeënheet, ee längert Gespréich mam 68 Joer alen Italieener ze féieren.

D'Mariette Zenners huet sech mat him iwwert seng Funktioun, de Gesondheetszoustand vum Poopst, d'Roll, déi d'Relioun an der Politik ka spillen, an d'Krise vun der Institutioun Kierch ënnerhalen - awer och iwwert d'Pedophilie an d'Finanzskandaler vun der Kierch an d'Chancë vum Lëtzebuerger Kardinol Jean-Claude Hollerich, fir eng Kéier Poopst ze ginn.