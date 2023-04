Géint 18.30 Auer e Freideg den Owend war en Auto zu Déiljen an eng Mauer gerannt. Zwou Persoune waren hei blesséiert ginn.

D'Rettungsdéngschter vun Iechternach a Beefort an 'Ambulanze vun Iechternach an aus der Fiels waren am Asaz.

Ee weidere Blesséierte gouf et kuerz virdrun, wéi géint 17.20 Auer en Auto zu Elleng e Bam ze pake krut. De Rettungsdéngscht vu Beetebuerg an d'Ambulanz vu Munneref waren hei op der Plaz.