D'Rettungsdéngschter mellen an der Nuecht op Ouschterméindeg dräi Accidenter mat am ganzen zéng Blesséierter.

Zu Uewerkuer an der Route de Belvaux ass kuerz virun Hallefnuecht een Auto op d'Kopp gaangen. Dobäi goufen dräi Persoune blesséiert. Nieft dem Samu vun Esch waren nach dräi Ambulanzen am Asaz.

Zu Dikrech an der Rue du Floss ass géint 1.30 Auer een Auto bäigaangen. Do gouf et ee Blesséierten. Och hei misst de Samu intervenéieren.

Ganzer sechs Persoune goufen dann nach bei engem Accident ëm kuerz viru 4 Auer an der Stad op der Place de Metz blesséiert. Beim Sëtz vun der Spuerkeess waren zwee Gefierer anenee gerannt. Zwou Ambulanzen aus der Stad an ee Samu hu sech ëm déi Blesséiert gekëmmert. Weider Detailer ginn et nach keng.