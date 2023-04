D‘Stater Eemaischen zitt vill Visiteuren un an am Joer vun engem duebele Walkampf, dann ass ee sécher, an der Stad all d‘Parteien ze begéinen.

D‘Anne Wolff war fir eis op der Plaz an huet sech ugekuckt, wie vun de Politiker e gudden Otem huet. Fest steet: Bis d’Walen heescht et nach e bëssen üben, fir de richtegen Toun ze geroden.