An e puer Deeg wäert et fir eeler Persoune méiglech sinn, sech gratis bei hirem Hausdokter oder an der Klinik impfen ze loossen.

Persoune vu méi wéi 65 Joer kréien d'Impfung géint Gürtelrous ugebueden. De Vaccin wäert an den nächsten Deeg fir d'Dokteren disponibel sinn, heescht et vun der Santé. Leit, déi interesséiert si sech géint Gürtelrous impfen ze loossen, sollen hiren Hausdokter kontaktéieren. Recommandéiert ass d'Impfung wéi gesot fir Leit iwwer 65 Joer, an Erwuessener mat enger Immunodefizienz. Leit tëscht 50 a 65 Joer kënne sech och impfe loossen, mussen awer selwer fir d'Käschten dofir opkommen. D'Gürtelrous ass en Hautausschlag mat Blosen, deen dacks wéi deet. Den Ausschlag ass dacks op engem Deel vum Kierper a kann e puer Wochen daueren. Communiqué Gürtelrous