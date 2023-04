E Mëttwoch goufen d'Ekippe vum CGDIS wéinst zwee Accidenter mat jeeweils engem Blesséierte geruff.

Um CR226 tëscht Siren an Duelem gouf e Mëttwoch kuerz no 18 Auer eng Persoun vun engem Auto ugestouss. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter aus der Stad a vu Weiler zum Tuer.

E weidere Blesséierte gouf et an der Rue de l'école zu Steesel, nodeems zwee Gefierer net laanschtenee koumen. D'Ambulanciere vu Lëntgen an d'Pompjeeë vu Steesel waren op der Plaz.