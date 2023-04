E Mëttwoch war de leschten Dag, op deem d'Lëschte fir d'Gemengewale konnten deposéiert ginn. Den 11. Juni gëtt an 102 Gemenge gewielt.

Dat 56 mol nom Proporzsystem a 46 mol nom Majorzsystem. Et koumen dës Kéier 10 Gemengen am Proporzsystem bäi. Beefort, Bettenduerf, Esch-Sauer, Helperknapp, Lëntgen, Parc Housen, Réiden op der Atert, Rouspert-Mompech, Schengen a Wuermer. Dat si Gemengen, déi elo bei iwwer 3.000 Awunner leien, respektiv wou no enger Fusioun eng Iwwergangsphas ofgelaf ass.

A quasi all deene Gemengen hunn d'Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, keng Lëscht. Si hunn awer Deels apparentéiert Lëschten do oder hirer Leit op Biergerlëschten.

Wat dat globaalt Bild betrëfft, esou huet d'DP mat 47 komplette Lëschten an de 56 Proporzgemengen déi meescht där Lëschten. D'CSV krut do 45 komplett Lëschten zustanen, d'LSAP der 39. Dono kommen déi Gréng mat 36, d'Piraten mat 13, d'ADR 11, an déi Lénk mat 7 Lëschten.

DP, Gréng a Piraten sinn déi eenzeg vun deene Parteien, déi méi komplett Lëschten an de Proporzgemengen hu wéi bei de Gemengewalen 2017.

Den allgemengen Tenor bei all de Parteie war, dass et net evident ass, Leit fir op Lëschten ze mobiliséieren.