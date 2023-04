An der Haaptstad trieden den 11. Juni fir d'Gemengewalen am Ganzen 9 Lëschten un, eng dovunner ass vun der Partei "Mir d'Vollek".

Mat der Nummer 8 geet d'"Mir d'Vollek" mat 14 Kandidate fir 27 Plazen als Biergerlëscht an d'Course. Co-Initiateure vu "Mir d'Vollek" sinn de Jean-Marie Jacoby, laangjärege Member vun der KPL a Journalist bei der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek an den Ex-Pirat Peter Freitag, deen zesumme mam Jean-Marie Jacoby wärend der Pandemie méintelaang Protester géint d'Corona-Politik vun der Regierung organiséiert hunn.

Een anere Kandidat ass de fréiere President vun der Partei fir integral Demokratie PID, Christian Isekin. Och déi fréier Miss Luxembourg vun 2019 Melanie Heynsbroek ass op der Lëscht vu "Mir d'Vollek" an der Stad.

E Programm fir d'Gemengewalen huet déi selwer ernannten "Oppositiounspartei" nach net. Just en Entworf fir en allgemenge Walprogramm op hirem Internetsite an deem ënnert anerem gefuerdert gëtt, dass Lëtzebuerg aus der NATO austrëtt an datt d'"Ënnerstëtzung fir de faschistesche Regime zu Kiew net dierft weidergefouert ginn". Weider liest een d'EU wier "um Wee fir an den oppene Faschismus".