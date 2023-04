En Donneschdeg den Owend war e Mann an der Route de Belvaux vun zwee Onbekannten attackéiert a mat engem spatze Géigestand menacéiert ginn.

Wéi d'Police mellt, wier den Iwwerfall kuerz virun 22 Auer zu Uewerkuer geschitt. Zwee Männer haten de Mann attackéiert an him Boergeld a seng Auer geklaut. Éier d'Täter geflücht sinn, huet ee vun hinnen dem Mann an d'Gesiicht geschloen.

Eng Plainte gouf deposéiert an Ermëttlunge lancéiert.