Géint 13.25 e Freideg de Mëtteg war zu Veianen an der Rue de la Gare e Motocyclist gefall.

D'Ambulanz vun Housen, de Rettungsdéngscht vu Veianen an de Samu vun Ettelbréck waren hei op der Plaz.

Kuerz viru 15 Auer hate sech dann op der A3 an Direktioun Metz e Camion an en Auto ze pake kritt. Dat tëscht dem Gaasperecher Kräiz an der Aire de Berchem. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert. D'Rettungsdéngschgter aus der Stad a vun Hesper waren hei am Asaz.