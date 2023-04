An der Fourrière zu Diddeleng stinn aktuell 85 Autoen. All Dag kommen zwee bis dräi nei Gefierer dobäi.

Op engem Privatterrain vun enger grousser Logistik-Firma ginn d'Gefierer esou laang geparkt, bis d'Proprietären se siche kommen. De Site an der Industriezon ass eng Noutléisung, déi zënter September 2022 a Betrib ass.

Et sicht een elo no enger weiderer provisorescher Léisung, fir d'Autoe kënnen ofzestellen. An der Gemeng Déifferdeng huet een elo eventuell esou en Terrain fonnt. De Parking an der Rue Pierre Gansen zu Nidderkuer kéint zum Deel an eng Fourrière ëmgewandelt ginn.

Nach wär awer keen Accord ënnerschriwwe ginn, heescht et aus der Déifferdenger Gemeng. Eng definitiv Fourrière mat enger Kapazitéit vun ronn 150 Autoe soll um Enn vun der Escher Autobunn entsoen. Hei ass och e grousse Policebüro geplangt.