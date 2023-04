Esou huet de Konsumenteschutz e Communiqué iwwerschriwwen, an deem eng séier Reform vum Adapto-Service gefuerdert gëtt.

Fir vill Usagere hätt sech d’Situatioun no der Reform nämlech net verbessert, am Géigendeel.

Dofir misst eppes geschéien, fuerdert d’ULC, an appelléiert un d’Parteien, mat Bléck op d’Chamberswalen am Oktober, eppes ze ënnerhuelen.

Ënnert anerem misst nees méi op Eenzel-Faarte gesat ginn, an et misst kloer an eendeiteg Critèrë ginn, wien eng Adapto-Kaart ze gutt hätt.

D’Chauffeure missten och speziell forméiert ginn.

Aus ville Gespréicher wier d’ULC gewuer ginn, dass de System virun der Reform besser funktionéiert hätt.