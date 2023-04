E Mëttwoch gesi sech d'Regierung an d'Sozialpartner fir iwwert den Zoustand an d'Zukunft vun der Industrie am Land ze diskutéieren.

Dem Direkter vun der FEDIL René Winkin no, géifen d'Entreprise mat kloren Erwaardungen an dës Gespréicher goen.

Engersäits bréicht et eng kloer Analys vun der Situatioun:

"Dat eent ass, d'Situatioun an der Industrie duerleeën a besser verstoen an d'Conclusioun draus zéien, wat eis do nach kann erwaarde kéint. D'Industrie ass ëmmer am Wandel. Den Hannergrond vun der Energiekris kann dee Wandel och acceleréieren. Dofir ass et och wichteg sech Gedanken ze maachen wou sinn déi Industrien wou een d'Leit an Zukunft wëll hi bréngen."

Dem René Winkin no brauch et eng kloer Analys vun der Situatioun

Onëmgängleche Sujet wieren natierlech och den Ausléiser vun der sektorieller Tripartite: Déi rezent annoncéiert Restrukturatiounen mam ugekënnegten Ofbau vun Aarbechtsplazen:

"Wat kann ee maachen, fir dass d'Leit an aner Aktivitéiten beschtméiglech eriwwerkommen. Do géif ech mengen, elo ouni wëllen Obstruktioun ze maachen, do wou d'Restrukturatioun stattfënnt, dass ee sech awer och Gedanke soll maachen wéi een deene Betriber hëllefe kann, déi och haut nach ëmmer qualifizéiert Leit sichen. Dat ass an der Industrie, dat kann awer och iwwert d'Industrie eraus sinn. Dat mécht Sënn."

De René Winkin iwwert d'Erausfuerderungen vun der Ëmstrukturéierung

Den Optakt vun der Industrie-Tripartite ass um 14 Auer e Mëttwoch de Mëtten.