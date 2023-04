D'Populatioun zu Lëtzebuerg ass am Laf vum Joer ëm 15.412 Leit gewuess.

Dat wier op d'Migratioun zréckzeféieren a besonnesch op d'Mënschen, déi duerch de russesche Krich aus der Ukrain an de Grand-Duché komm sinn, sou den nationale Statistikbüro Statec en Dënschdeg an enger neier Publikatioun. Den 1. Januar 2023 hunn deemno 660.809 Mënschen zu Lëtzebuerg gelieft, liicht méi Männer wéi Fraen. De Populatiounswuesstem läit domat bei 2,4%, méi héich wéi d'Joren 2020 an 2021, déi vun der Covid-Pandemie markéiert waren, an ass elo nees um Niveau vun den 2010er Joren.

Knapp 6.500 Puppelcher sinn op d'Welt komm a knapp 4.500 Mënsche si gestuerwen 2022. Méi wéi 31.000 Leit sinn nei am Grand-Duché ukomm an iwwer 17.000 fortgaangen. D'Liewenserwaardung vun de Leit zu Lëtzebuerg läit bei 84,8 Joer fir d'Fraen an 80,5 Joer fir d'Männer. Et goufe knapp 2.500 Bestietnisser a gutt 1.200 Scheedungen. Eng 10.500 Leit kruten zejoert d'Lëtzebuerger Nationalitéit iwwert eng Naturalisatioun, bal d'Hallschent waren Net-Residenten.