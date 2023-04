De Landwirtschaftsministère appelléiert un den Agrar-Secteur, fräiwëlleg op phyto-pharmazeutesch Produiten ze verzichten, notamment op Glyphosat.

Nodeems dat rezent Urteel vum Verwaltungsgeriicht confirméiert ass, kéint de Pestizid u sech jo nees verkaf an agesat ginn.

En Dënschdeg den Owend hat de Ministère an engem Schreiwes finanziell Hëllefe fir Bauere preziséiert, déi trotzdeem weiderhin op den Asaz vu Glyphosat verzichten.

D'Bauere kënnen de sougenannten Eco-Régime aktivéieren, deen dann ënnert anerem d'Perte kompenséiert, déi duerch den Net-Asaz vun esou Produiten entstinn. Dat wiere 70€ pro Hektar.

Derbäi kommen Hëllefen, déi jee no Ubau variéieren, an tëscht 150 an 750€ den Hektar leien. Fir Wënzer, déi op Herbizide verzichten, geet d’Primm op bis zu 780€ pro Hektar Wéngert.