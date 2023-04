Dëst Joer wäert de Staatsminister keng Ried zur Lag vun der Natioun halen.

Dat krut d'Wort vum Staatsministère confirméiert.

D'Ried am Oktober ze halen, wéi et wärend de leschte Joren de Fall war, ass wéinst de Chamberwalen net méiglech. Ma eng Ried am Fréijoer, wéi et virdru jorelaang politesch Traditioun war, wier och net geplangt.