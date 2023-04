Zanter e Mëttwoch ass ee vun de gréissten Drogen-Prozesser um Stater Geriicht amgaang, deen et hei am Land jee gouf.

20 Leit an zwou Firme sinn an der sougenannter Bari-Affär ugeklot, wou et ëm den organiséierten Import an de Verkaf vun haarden Drogen am grousse Stil, Blanchiment, a Bedruch geet. Enn 2020 war et an deem Kader zu Perquisitioune komm, bei deene méi wéi eng Dose Leit festgeholl goufen, an ënnert anerem Luxus-Autoen an 80.000 Euro saiséiert gi waren.

D'Uklo vum Parquet ass bal 100 Säite laang an de Prozess soll ronn zwee Méint laang daueren.