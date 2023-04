Am Lokale mellt de CGDIS en Accident tëscht véier Autoen e Mëttwoch den Owend géint 19.30 Auer op der Diddelenger Autobunn.

Op der A3 a Richtung Frankräich gouf et an der Géigend vun der Grenz nieft vill Blech-Schued och ee Blesséierten, ëm dee sech de Samus-Noutdokter gekëmmert huet. Nieft dem Samu waren och nach Secouriste vun Diddeleng, Keel a Beetebuerg am Asaz.