All Joer gëtt de groussen Télévie-Spendemarathon mam groussen Télévie-Dag op all den RTL-Medien ofgeschloss.

Privat Leit, Benevollen, Veräiner, Associatiounen a Firmen hu sech dat ganzt Joer fir den Télévie agesat, Done gesammelt a sech domadder fir d'Lutte géint de Kriibs staark gemaach.

E Samschdeg ass dee groussen Ofschloss vum Spendemarathon. Moies fréi gëtt de Compteur um Radio lancéiert, wou jiddereen nach weider spende kann. Telefonslinne si vu 7 Auer un op an de ganzen Dag iwwer sinn och nees eng Rei Live-Schaltungen a Reportagen an Temoignagen um Radio.

Owes an der Live-Emissioun op RTL Lëtzebuerg gi vun 19 Auer un um Compteur final all Donen, déi wärend deem ganze Joer gesammelt goufen, annoncéiert. Wéi all Joer gëtt de ganzen Erléis un d'Kriibsfuerschung hei zu Lëtzebuerg gespent.

Zesumme géint de Kriibs - Mäin Don zielt

Den 18. November war de grousse Lancement vun der Editioun 2023 vum Télévie an der Emissioun Live! Planet People. Déi 4 Centres de promesses waren dës Editioun Déifferdeng, Schëtter, Helperknapp a Rodange.

