Vun 19 Auer u leeft déi grouss Sendung mat all de Scheckiwwerreechungen op der Tëlee an am Livestream.

De Wolfram Kons vu RTL Däitschland ass ee vun den Invitéen, déi dëse Samschdeg an der grousser Télévie-Sendung dobäi sinn. Hie setzt sech scho laang fir Mënschen an, deenen et manner gutt geet. Am groussen "RTL Spendenmarathon" a mat senger Stëftung "Wir helfen Kinder" huet hie scho Milliounen Euro gesammelt. Rezent och zum Beispill fir d'Affer vum Äerdbiewen an der Tierkei. D'Spende ginn awer och a Projete ronderëm d'Gesondheet vun de Kanner an natierlech och klenge Kriibspatienten. Vun 19 Auer u leeft déi grouss Télévie-Sendung, an där nieft de Scheckiwwerreechungen och vill Reportagë gewise gi mat Temoignagë vu Betraffenen, Benevollen a Kriibsfuerscher. Hei e klengen Abléck mat kuerzen Ausschnëtter aus de verschiddene Reportagen.