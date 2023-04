Den 11. Juni wäerten an der Stad Lëtzebuerg net méi wéi 41 Prozent vun den Awunner hir Stëmm ofginn. Dat ass soss néierens am Grand-Duché de Fall.

Dem leschte Recensement vun 2021 no wunnen an 11 Gemenge méi Leit ouni, wéi mat Lëtzebuerger Nationalitéit. An deenen aneren 10 Gemengen hu sech, am Verglach zu der Haaptstad, genuch Auslänner ageschriwwe fir dat auszegläichen.

Zu Bartreng, Déifferdeng, Esch-Uelzecht, Hesper, Koplescht, an der Fiels, zu Mamer, Stroossen, Veianen a Walfer hu sech bis e Méindeg genuch Auslänner ageschriwwen, fir datt méi wéi d’Hallschent vun den Awunner mat wiele geet. Déi genee Tauxe leien tëschent 53,4% zu Esch an 63,6% zu Koplescht.

An enger Gemeng awer geet den 11. Juni manner wéi d’Hallschent vun den Awunner wielen: d’Stad Lëtzebuerg. Knapp 71 Prozent vun den Awunner vun der Haaptstad sinn Auslänner. Vun hinnen hu knapp 16 Prozent sech ageschriwwe fir wielen ze goen, sou datt d'Wieler nëmme ronn 41 Prozent vun der Populatioun wäerten ausmaachen.

Fir dës Berechnunge gouf sech op d’Zuele baséiert, déi de Statec nom Recensement 2021 iwwert d’Populatioun vun deene verschiddene Gemenge publizéiert huet. Dat fir d’Gemenge kënne mateneen ze vergläichen. Fir d’Stad Lëtzebuerg ginn et och nach méi rezent Zuele vun 2022. Wann een d’Zuele vun 2021 hëlt, kënnt een op e Wielertaux vu 40,6%, mat deene vun 2022 op 40,5%.