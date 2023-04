D'Letizia ass 21 Joer a kämpft schonn d'Hallschent vu sengem Liewe mat psychesche Problemer. Viru bësse méi wéi engem Joer krut hatt endlech eng Diagnose.

Et ass Méindeg Owend um Stack 0 vun der Erwuessenepsychatrie um Kierchbierg. Ech hu mech grad selwer aweise gelooss wéinst schlëmme Panikattacken an d'Infirmière bréngt mech bei meng Kummer. "Du hues Chance, du deels deng Kummer mat engem Meedchen an dengem Alter. Hatt ass och haut réischt ukomm", seet Si. Ech kommen an d’Kummer eran an d'Letizia sëtzt um Bett bei der Fënster. D'Infirmière huet d’Kummer knapps verlooss a mir fänken u mateneen ze schwätzen. "Wéinst wat bass du hei?", freet hatt mech zimmlech séier. "Panikattacken, an du?""Majo wëllkomm am Club", ass seng Äntwert a mir fänken u mat laachen, obwuel et eis Allenzwee an där Situatioun guer net zum Laache war. Dat ass elo bal ee Joer hir an esou hunn ech d'Letizia kennegeléiert.

Et war net dem Letizia seng éischte Kéier an der Klinik. Mä fänke mer mol vir un.

D'Letizia Squillace: Liewe mat Borderline ass schwaarz oder wäiss

Letizia ass 11 Joer al, wou hatt ufänkt, Panikattacken ze kréien, déi am Verglach zu haut nach relativ harmlos waren. Duerno komme Problemer mam Iessen dobäi, hatt kritt einfach näischt méi erof a verléiert vill Gewiicht. Seng Famill geet mat him bei verschidden Dokteren. Iwwerall kréie si gesot, et wier Anorexie.

© Letizia Squillace/ privat Foto

Zu der selwechter Zäit loosse seng Eltere sech scheeden. Dem Letizia seng Panikattacke gi méi schlëmm. Hatt fänkt un, sech selwer ze verletzen. Mat 13 Joer ass d'Letizia fir d'éischt an enger psychiatrescher Dagesklinik. "Ech wosst, dass iergendeppes ass, mee kee konnt mir soe wat. An dat ass nach esou weidergaangen, bis ech 20 Joer al war. Déi meescht soten, et wier eng Depressioun, well dat bei eis an der Famill bekannt ass. Et gouf dunn einfach erofgespillt: Jo, et ass genetesch, dat läit bei eis an der Famill. Dat heescht, et huet am Fong kee sech d'Méi ginn, ze kucken, ob et net eppes anescht ass."

9 Joer méi spéit endlech eng Diagnos

Wat d'Letizia méi al gëtt, wat d'Problemer méi grouss ginn a seng Stéierung sech verstäerkt. D'Panikattacke gi méi staark a méi heefeg. Iwwer Jore verletzt hatt sech selwer. An der Schoul war d'Letizia eng gutt Schülerin an de Clown an der Klass. Doheem ass et awer ëmmer méi schlecht gaangen. Seng Stëmmung konnt vun engem Moment op den anere kippen. Stëmmungsschwankungen an d'Gefill, an e Lach ze falen, sinn ëmmer méi staark a reegelméisseg ginn.

Viru bësse méi wéi engem Joer du waren d'Panikattacken esou schlëmm, dass hatt dacks wéi geläämt war a säin eegene Kierper net méi gespuert huet. Hatt mécht eng Therapie an enger däitscher Klinik, wou hatt mat 20 Joer an no 9 Joer an Onwëssenheet d'Diagnose Borderline - Perséinlechkeetsstéierung kritt. Op der enger Säit eng grouss Erliichterung "Endlech weess ech, wat et ass. Et huet en Numm. Op der anerer Säit hat ech awer direkt vill Froen am Kapp. Wat ass dat? Geet dat rëm fort?"

Vill Froen, vill Äntwerten

"Et ass Schwaarz oder wäiss. Et ass alles super schéin oder ganz ganz schlëmm. Et gëtt kee Gro. Et gëtt näischt dotëscht", beschreift d'Letizia säi Liewe mat Borderline. D'Perséinlechkeetsstéierung ass ënnert anerem duerch extrem Stëmmungsschwankungen, Instabilitéit an eng Iwwerempfindlechkeet charakteriséiert. Sou huet d'Letizia ëmmer extrem Verloschtängscht an tëschemënschleche Relatiounen. Hatt idealiséiert Persounen an huet d'Bedürfnis, jidderengem ze gefalen. Wann hatt da spontan ofgesot kritt, kann hatt esou staark Emotioune spieren, dass et sech zu enger Panikattack entwéckelt. Eng Persoun mat Borderline kann nämlech duerch de klengsten Impuls e sougenannte Gefillsstuerm kréien, deen een dacks guer net kontrolléiere kann. An esou Situatioune spiert d'Letizia d'Emotiounen dann esou staark, dass de Kierper souguer daf gëtt. An dat sinn déi Momenter, wou d'Letizia sech am Affekt och selwer verletzt huet. Dat huet esouguer e puer Mol dozou gefouert, dass hatt probéiert huet, sech d'Liewen ze huelen.

© Letizia Squillace/ privat Foto

Well och d'Impulsivitéit spillt eng grouss Roll am Letizia sengem Liewen. Ëmmer rëm huet hatt Kuerzschlussreaktiounen. Vun enger Sekonn op déi aner bucht hatt sech e Fluch an ass deen nächsten Dag fort. Et kéint ee soen "Jo okay, hatt ass e spontane Mënsch". Mä et gëtt eng grouss Differenz. An den impulsive Momenter gesäit d'Letizia d'Konsequenzen net. Sou bréngt hatt sech selwer ëmmer rëm a geféierlech Situatiounen. Réischt eng Zäitche méi spéit, wann hatt bësse méi stabil ass, kann hatt déi Entscheedunge méi realistesch evaluéieren an da kënnt och mol de Moment, wou hat sech denkt "Wisou hues de dat gemaach...?".

"Wann eppes ass, muss ech dat direkt klären oder direkt drop reagéieren. Ech hu keng Gedold. Ech muss ëmmer alles an deem Moment maachen, ouni et mol sacken ze loossen. Réischt méi spéit gi mir d'Konsequenze vu mengem Handele bewosst, mee dann ass et dacks schonn ze spéit."

Mä d'Diagnose huet dem Letizia gehollef ze verstoen, wisou hatt esou ass wéi, hatt ass, an dat kann him an esou Impuls-Momenter wéi och bei extreme Gefillsausbréch hëllefen. Ma d'Diagnos eleng geet net duer. Mat 21 Joer muss d'Letizia schonn eng Partie Medikamenter huelen, fir ze stabiliséieren, an och déi eng oder aner Therapie huet hatt a sengem jonken Alter schonn hannert sech.

"Et ass net einfach eng Therapieplaz ze fannen"

Am Joer 2016 war d'Letizia déi éischte Kéier stationär an enger Psychiatrie. Duerno goung et fir hatt schonn e puer Mol an d'Ausland a spezialiséierter Klinicken a leschte Summer rëm an d'Erwuessenepsychiatrie um Kierchbierg. An awer geet et dem Letizia einfach net besser. Hatt huet seng Perséinlechkeetsstéierung zwar akzeptéiert, fält awer ëmmer rëm vun engem extrem an dat anert.

D'Letizia wëll awer weider u sech schaffen a géing gären eng dialektesch Verhalenstherapie maachen. Dëst ass eng Therapiemethode, déi besonnesch dacks bei Borderline-Patienten a Leit mat chroneschem suizidale Behuelen agesat gëtt. Eng Therapieplaz ze kréien, ass awer net esou einfach. Zwar gëtt dës Therapie zu Lëtzebuerg ugebueden, awer just fir Jonker bis 18 Joer. Déi staatlech Klinicken am Ausland huet hatt opginn an déi spezialiséiert privat Klinicke sinn einfach ze deier. Dës ginn zwar och deelweis vun der CNS rembourséiert, mee et muss een héich Zommen virstrecken. "Ech sinn den Ament am Chômage. Ech kann net 500 Euro den Dag fir eng Klinik bezuelen, an där ech villäicht 2 Méint bleiwe muss. Déi Suen hunn ech einfach net."

Seng privat Krankeversécherung wëll den Openthalt net bezuelen, well hatt 2016 an der Psychiatrie war an dat géint d'Oplage verstéisst. Duerno huet d'Letizia sech bei anere private Krankeversécherunge gemellt. Ma keen wëll hatt als Cliente. "Ech sinn hinnen eben ze deier. Elo muss ech och nach all meng Medikamenter selwer bezuelen. Also dat, wat d'CNS net iwwerhëlt. An dat sinn awer 50 Euro all 2 bis 3 Wochen", sou d'Letizia.

Réischt Enn Mee huet déi jonk Fra en éischt Gespréich an enger Klinik zu Oochen, déi hatt villäicht ophuele kënnen. Eng aner Optioun wier eng Klinik zu München, wou hatt awer réischt am Oktober eng Plaz kéint kréien.

"Et dauert alles esou laang an ech verléiere vill Zäit. Ech hu just nach Chômage ze gutt bis September an ech wëll jo och rëm schaffe goen. Mä wat et méi laang dauert, fir eng Therapieplaz ze kréien, wat dat alles méi no hanne réckelt."

Mëttlerweil huet d'Letizia och den Statut Handicapé. Ma och wann dat eng Aart Stempel ass, ass et fir hat berouegend. "Wann ech da schaffe ginn, weess mäi Chef, wat mat mir lass ass. Hien ass informéiert a versteet, wisou et heiansdo net geet. Et ass vill manner Drock. A wann et guer net geet, kann ech wéinstens an en Atelier schaffe goen. Dat ass och nach eng Méiglechkeet."

"Borderline ass einfach en Deel vu mir"



Et gi Momenter, wou d'Letizia de Borderline verflucht. Et wier haart an ustrengend, domat ze liewen. Ma iergendwou ass et awer och en Deel vun him. "Meng Frëndin sot mir d'lescht Kéier nach: Du wiers net wien's de elo bass ouni Borderline. Et ass een Deel vun dir. An hatt huet Recht. Borderline huet zwar vill negativ Säiten awer och positiv Aspekter. Ech erliewe vill, sinn oppen a probéiere vill aus. An och meng Verpeiltheet gehéiert einfach zu mir."



Sou stierzt déi 21 Joer al Fra sech elo an hir Model-Karriär, géif sech awer och gutt also Animatrice respektiv an der Mediebranche gesinn.

© Privat Foto/ Letizia Squillace

Iwwert seng Perséinlechkeetsstéierung ze schwätzen, gehéiert fir d'Letizia einfach dozou. "Ech drécke mir de Stempel net selwer op. Wann ech ee kenneléieren, ass Borderline net dat éischt, iwwert wat ech schwätzen. Ech verheemlechen et awer net. Et ass eben Deel vu mengem Alldag a Liewen. Et wäert nämlech net fortgoen. Ech ka just léieren, besser domat ëmzegoen."

An dëst gëllt fir vill psychesch Erkrankungen a Perséinlechkeetsstéierungen. Et muss een et selwer akzeptéieren a léieren, mat de Vir- a Nodeeler ze liewen.

Leit, déi suizidär Gedanken hunn, kënnen Hëllef bei SOS Détresse um Telefon 45 45 45 kréien. All Informatioune fënnt een op www.prevention.suicide.lu.