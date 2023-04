Nieft engem Motocyclist, deen e Sonndeg gefall war, mellt de CGDIS nach en Accident, an deem 3 Gefierer am Coup waren.

Kuerz virun 18 Auer ware 6 Persounen op der RN14 tëscht Miedernach an der Fiels blesséiert ginn, wéi et tëscht 3 Autoe geknuppt hat. Am Asaz war de SAMU aus der Stad, grad ewéi d'Rettungsdéngschter aus der Nordstad, vu Lëntgen, Iechternach, der Fiels, Iermsdref a Miedernach.

Géint 17.26 Auer goufen d'Rettungsdéngschter vu Suessem-Déifferdeng, Monnerech an Dippech op en Asaz um CR178 tëscht Lampech a Reckeng op der Mess geruff, nodeems hei e Motocyclist gefall war an dobäi blesséiert gouf.