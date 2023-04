E Méindeg de Moien hat sech eng Fra bei der Police gemellt, nodeems hiren Ex-Partner si den Owend virdru agresséiert a mam Doud menacéiert soll hunn.

Déi betraffe Fra, déi dem Policebulletin no siichtbar Blessuren hat, konnt virum Ugräifer aus deem senger Wunneng am Norde vum Land flüchten. Mä och nach den nächste Moien, wou si um Policebüro war, krut d'Affer Mordmenacen op hiren Telefon geschéckt.

No enger landeswäiter Sich konnt d'Police de verdächtege Mann en Dënschdeg am Nomëtteg zu Miersch stellen. Op Uerder vum Parquet gouf hie festgeholl a gouf en Donneschdeg de Moien der Untersuchungsriichterin virgefouert. Hie gouf duerno an d'Untersuchungshaft op Suessem bruecht.