An der Affär ronderëm den Detournement vun ëffentleche Suen an der Gemeng Hesper gi béid Ugeklot an Appell. Dat mellt de Radio 100,7 en Dënschdegmëtteg.

Béid fréier Beamte waren an éischter Instanz zu eng Kéier 7 an eng Kéier 5 Joer Prisong verurteelt ginn. Déi Beschëllegt sollen iwwer 20 Joer eng 5 Milliounen Euro ënnerschloen hunn.