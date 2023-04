Lescht Woch en Donneschdeg gouf de 16 Joer ale Camron Pereira De Sousa fir d'lescht am Lycée Belval gesinn. Zanterhier gëtt hie vermësst.

Wéi d'Police en Dënschdeg mellt, ass de Mineur dënn an eng 1,70 Meter grouss. Hien huet kuerz, krauseleg Hoer an eng brong Hautfaarf. Den 20. Abrëll, wou hie verschwonnen ass, hat hien e schwaarze Kaputzepullover, eng hell Box a schwaarz Turnschlappe vun der Mark "Asics" un. Wien Informatiounen dozou huet, wou de Jong sech kéint ophalen, soll dës un de Policebüro zu Déifferdeng weiderleeden. Ze erreeche sinn d'Beamten ënnert der Nummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail (Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu).