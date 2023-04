D'Kolleege vum franséische Site 5minutes.lu hunn net just hire Look geännert, ma och hiren Numm.

RTL.lu dat sinn net just Noriichten op Lëtzebuergesch, mä och op Franséisch an op Englesch, mam RTL Today. No enge jett Joren als RTL 5minutes, gëtt et Zäit net just fir en uniforme Relooking, eis franséisch Kolleege kréien och en neien Numm.

Op RTL Infos läit d'Prioritéit, wéi den Numm et seet, nach ëmmer um Informéieren. Ma nieft de gewinnten Nouvellë fënnt ee vun elo un awer méi wéi reng Noriichten.

Detailer fannt Dir op www.rtlinfos.lu