Wéi den 112 mellt, gouf eng Persoun bei engem Accident zu Angelsbierg blesséiert, zwou weider Persoune goufe bei enger Kollisioun tëscht 2 Autoe verwonnt.

Géint 22.53 Auer waren d'Ambulancieren aus der Fiels an d'Pompjeeë vu Fëschbech op en Asaz an der Rue de Glabach zu Angelsbierg geruff ginn. Hei war en Auto an e Potto gerannt, eng Persoun gouf blesséiert.

Um CR179 tëscht Leideleng an Zéisseng krute sech kuerz virun Hallefnuecht zwee Autoen ze paken, woubäi zwou Persoune verwonnt goufen. De Samu aus der Stad, grad ewéi d'Rettungsdéngschter aus der Stad, vu Beetebuerg a Leideleng waren op der Plaz.