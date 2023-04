E Gaardenhaischen mat Handwierksgeschier fir e ganze Quartier amplaz, dass all Bierger seng eege Buermaschinn besëtzt.

Nëmmen eng Iddi fir déi sougenannte "sharing economy" am Land ze promouvéieren. De Wirtschaftsministère sicht no Projeten fir ëffentlechen Plazen, wou Equipement ka gedeelt ginn. Dat am Zeeche vun der ekologescher Transitioun.

D'Iddien, déi zeréckbehale ginn, gi mat engem Montant vun 200.000 Euro kofinanzéiert. Virun allem fir d'Ufanksphase ze iwwerstoen, déi bei sou engem Projet méiglecherweis net ganz rentabel ass, esou de Wirtschaftsministère.

Bis de 16. Juni mussen d'Propositiounen agereecht ginn. De cahier des charges an de Formulaire fënnt een um Site vum Ministère.