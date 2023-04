Nieft engem Motocyclist, dee gefall war, mellt de CGDIS nach eng Camionnette, déi gebrannt huet.

Kuerz no 18 Auer war um CR119 tëscht Allënster a Kéideng eng Persoun mat hirem Motorrad gefall. Wéi d'Police schreift, wier de Motocyclist op enger Streck mat ville Kéiere vun der Fuerbunn ofkomm an huet sech mat sengem Moto am Gruef iwwerschloen. De Motocyclist gouf dobäi blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vu Jonglënster versuergt, éier hie fir eng Kontroll an d'Spidol koum.

Tëscht Diddeleng a Beetebuerg hat um CR161 géint 21.20 Auer eng Camionnette gebrannt. Hei blouf et beim Materialschued. D'Pompjeeë vun Diddeleng hunn d'Feier geläscht. De Parquet huet de Miess- an Erkennungsdéngscht domat beoptraagt, d'Ursaach vum Feier ze klären.