D'Ministere Paulette Lenert, Sam Tanson a Claude Meisch stellen an der Mëttesstonn d'Konzept vun engem, wéi et heescht, "dispositif experimental" vir.

Erkläert Zil wier et, ze beweisen, dass et aner Weeër am Ëmgang mat Cannabis gëtt, déi besser Resultater brénge wéi déi aktuell Politik, sot d’Paulette Lenert eis rezent an engem Interview. Nom Avis vum Staatsrot mat 4 formellen Oppositioune virun engem Mount huet de Justizministère un Amendementer um relative Gesetzprojet geschafft, mat deem e limitéierte Cannabisbesëtz depenaliséiert gëtt an den Ubau vu 4 Planzen doheem autoriséiert soll ginn. E Freideg gëtt deemno en nogebesserten Text presentéiert.