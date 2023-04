Wéi de CGDIS mellt, hat et e Samschdeg den Owend um 21.55 Auer op der Näertrecher Strooss zu Wolz gerabbelt.

Zwee Autoe sinn do anenee gerannt. Am Ganze goufe véier Persoune verwonnt, méi Detailer sinn et gewosst.

Op der Plaz war eng Ambulanz vu Wolz an eng aus der Nordstad souwéi d'Wëlzer Pompjeeën.