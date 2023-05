D'Gewerkschaften invitéiere fir den 1. Mee op hir traditionell Festivitéiten.

Den Onofhängege Gewerkschaftsbond feiert am Neimënster am Stater Gronn, dee Chrëschtlechen op der Réimecher Esplanade. D'Riede vun de Gewerkschaftspresidente Back an Dury sinn allebéid um 10.30 Auer.

Message vum Wirtschaftsminister Franz Fayot

A Frankräich mobiliséieren d'Syndikater fir den 1. Mee op en Neits géint d'Pensiounsreform vum President Emmanuel Macron, mat där den Alter fir an d'Pensioun ze goe vun 62 op 64 Joer eropgesat gouf. D'Autoritéite rechne mat iwwer 300 Manifestatiounen uechter Frankräich mat 500.000 bis 650.000 Participanten. Eleng zu Paräis ginn dëse Méindeg 100.000 Demonstranten erwaart.