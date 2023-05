E Méindeg géint 16.20 Auer ass um CR303 eng Persoun mat engem Trike an e Bam gerannt a gouf dobäi schwéier blesséiert.

De Blesséierte koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol.

D'Streck huet musse wärend de Rettungsaarbechte fir den Trafic gespaart ginn. D'Police technique gouf vum Parquet beoptraagt, déi genee Ëmstänn vum Accident ze klären.

En Dënschdeg de Moie si géint 8.30 Auer zwee Autoen op der A6 Richtung Stad, op der Héicht vun der Sortie Mamer anenee gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.

Géint 10.25 Auer huet et um Kierchbierg an der Avenue John F. Kennedy gerabbelt. Hei waren e Bus an en Auto net laanschtenee komm. Och hei gouf et ee Blesséierten.