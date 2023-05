D'Partei ëm de President Joe Thein trëtt bei de Gemengewalen an zwou Südgemengen un. Dat mat 19 Männer a Fraen zu Péiteng an och zu Déifferdeng.

Déi Konservativ hunn dann och e Walmanifest opgestallt, dat e Mëttwoch virgestallt gouf, a sech op siwen Haaptpunkte baséiert, wéi Si béid Gemenge wéilte veränneren.

D'Partei wërft an de siwe Punkten d'Problematik an de fir si interessante Gemengen, awer och zum Deel am ganze Land, op a proposéiert an hirem Manifest och Léisungen, wéi si de Problem géifen ugoen. D'Themen, op déi si sech baséieren, sinn: