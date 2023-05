Wéi d'Police mellt, ass kuerz no 8 Auer en Auto um CR166 tëscht Keel a Schëffleng accidentéiert. Eng Spuer ass blockéiert an et geet lues laanscht.

RTL-Informatiounen no gouf de Chauffer vum Gefier beim Accident blesséiert an an d'Spidol bruecht. © Domingos Oliveira / RTL