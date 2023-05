Deier Matières premières, Inflatioun, héich Zënsen a geopolitesch Onsécherheete mat der Ukrain oder Taiwan, och fir d'Handwierk sinn et turbulent Zäiten.

Zejoert gouf et bei der Kreatioun vun Handwierksbetriber netto eng Baisse vun 71 Prozent. Beim Emploi ee Minus vun 30%. Fir dëst Joer gesäit all fënnefte Betrib net vir, Leit ze engagéieren. Et wäerte Plazen ofgebaut ginn an Departen oder Interimsaarbechter kaum ersat ginn.

Kuerzfristeg sinn d'Perspektive besonnesch am Bau net déi Beschten. Den autoriséierte Bauvolume geet zréck, d'Optragsbicher si bei 39% vun deem Handwierkssecteur nach fir maximal 3 Méint gefëllt. Et fäert een eng déif Kris nom Kollektivcongé

D'Politik misst hei méi maachen. Ausser der Initiativ, Bauprojeten opzekafen, wier vun der Regierung net vill komm, esou d'Chambre des Métiers

Et sollt een och d'Iddi fale loossen, de Rendement bei de Loyeren ze bremsen. Dat géif d'Investisseuren ofschrecken.

Laangfristeg ass ee bei der Handwierkskummer awer nees méi optimistesch, well d'Handwierk gebraucht gëtt beim Léise vun de strukturellen Erausfuerderungen am Logement, der Mobilitéit oder nach der energeetescher Transitioun.