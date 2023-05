Géint 17.30 Auer en Donneschdeg goufen d'Ekippe vum CGDIS wéinst dräi Blesséierten tëscht der Aire de Wasserbilig a Waasserbëlleg geruff ginn.

Um CR141B waren zwee Motocyclisten an zwee Automobilisten en Donneschdeg net mat hirer Gefierer laanschtenee komm. Beim Accident goufen 3 Persoune blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vun Iechternach a Gréiwemaacher-Mäertert versuergt.

E weidere Blesséierte gouf et kuerz viru 17 Auer bei enger Kollisioun tëscht zwee Ween um Ban de Gasperich an der Rue Albert Einstein. D'Rettungsdéngschter aus der Stad waren op der Plaz.

Kuerz no 21 Auer en Donneschdeg war de Samus-Noutdokter op der Nationalstrooss tëscht Éileng a Reckeng op der Mess gefuerdert, nodeems en Auto an e Luuchtepotto gerannt ass. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Nieft dem Samu aus der Stad waren och d'Ambulanciere vum SaDiff an d'Pompjeeë vu Monnerech-Reckeng am Asaz.

Géint 1 Auer an der Nuecht op e Freideg hat et dann eng weider Kéier tëscht engem Auto an engem Moto geknuppt, dat an der Avenue Marie-Thérèse an der Stad. D'Rettungsdéngschter aus der Stad hu sech ëm déi blesséiert Persoun gekëmmert.