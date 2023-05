Haut virun 78 Joer huet Nazi-Däitschland am Zweete Weltkrich kapituléiert.

Et war d’Enn vum Krich an Europa, no iwwer 5 Joer Misère. An der Nuecht op de 9. Mee huet de Generol Keitel, deemools Chef vun der Wehrmacht, d’Kapitulatioun am Siège vun der Rouder Arméi zu Berlin ënnerschriwwen.

Den 9. Mee gëllt dohier och a Russland als Dag vun der Victoire.

Bei der Gëlle Fra op der Constitutiounsplaz gëtt haut un d’Enn vum Krich geduecht. Bei der Zeremonie an der Mëttesstonn ass de Premier Xavier Bettel mat derbäi.

Op ville Plazen an Europa, notamment an Däitschland an a Frankräich sinn haut och Commemoratiouns-Akten, déi awer och am Zeeche vum Ukrainkrich stinn. Zu Berlin gëtt beispillsweis vun der ukrainescher Ambassade drop verzicht, fir Gerben op sowjeteschen Denkmäler néier ze leeën, obwuel vill Ukrainer deemools an der Rouder Arméi gefall sinn.