Fir d’éischt geet et op San Francisco, an de Silicon Valley an dono op Los Angeles. D’Visitte ass axéiert op de Space-Secteur.

An deem si vill lëtzebuergesch Firmen mat involvéiert. Vill lokal Betriber hunn och enk Kontakter mat der LSE der Luxempourg Space Agence. Um Programm stinn awer och Entrevuë mat anere Firmen-Cheffen, déi Produktiounssitten hei am Grand-Duché hunn, wéi Airtech zu Nidderkuer, oder Avers Dennison zu Rodange.