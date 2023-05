De Nettogewënn louch zejoert bei gutt 107 Milliounen Euro, 2021 waren et knapp 80 Milliounen.

Wéi op ville Bilans-Presentatiounen huet et och en Donneschdeg beim Energiekonzern Encevo geheescht, dass 2022 ee Joer mat villen Onsécherheete war.

Hannergrond war virop déi russesch Invasioun an der Ukrain, wat d'Präisser vun der Energie an d'Luucht gedriwwen huet.

Encevo, d'Mammenhaus vu Creos an Enovos, huet d'Evolutioun vun de Präisser am Grousshandel net 1 zu 1 un d'Clientë weiderginn. Virop beim Gas. Dobäi kënnt de Präisdeckel, deen an der Tripartite decidéiert gouf an d'Präisser bei der Energie mëttelfristeg stabel hält.

D'Fro un de Generaldirekter vun Encevo Claude Seywert war et, wéini de Präis vu virop dem Gas, nees ënnert dem Präisdeckel géif leien:

"Ech kann leider haut net soen, wéini mir erëm drënner falen... 2023 éischter net. Wat da geschitt, musse mir kucken. Et ass och déi grouss Incertitude vum nächste Wanter: Ginn d'Präisser nach eng Kéier an d'Luucht, wat geschitt an der Ukrain, wat geschitt an der Ekonomie weltwäit, wat geschitt mat den Temperature vum nächste Wanter...? Alles dat sinn Inconnue'en déi haut schwéier previsibel sinn."

Grad wéi 2022 ass och dëst Joer ee Joer mat enger Portioun Onsécherheeten.

Den Nettogewënn louch zejoert bei gutt 107 Milliounen Euro. 2021 waren et knapp 80 Milliounen. Dernieft waren et Rekord-Investitioune vun 272 Milliounen Euro, virop am Beräich vun den erneierbaren Energien an de Stroum-Reseauen. Déi energeetesch Transitioun bleift bei Encevo Prioritéit.