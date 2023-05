De Motocyclist gouf schwéier blesséiert mam Rettungshelikopter an d‘Spidol bruecht.

Am Lokalen mellt de CGDIS e schwéiert Motorradsaccident en Donneschdeg den Owend géint Véierel op 6. Tëscht Wilwerdang an der Wemperhaart sinn e Motto an een Auto aneneen gerannt. De Motocyclist gouf schwéier blesséiert mam Rettungshelikopter an d‘Spidol bruecht. Eng zweet Persoun gouf liicht verwonnt.

Zu Esch op der Place de la Pax sinn hënt géint véierel vir 2 zwee Autoen net laanschteneen komm. Do gouf et een Blesséierten.