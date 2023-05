Zanter der Pandemie wieren d‘Jugendparteien an och d‘Gewerkschaften vum Minister Meisch vun der Foire verbannt ginn.

Donieft wier d‘Studentefoire op de Belval re-logéiert ginn: eng schlecht Entscheedung fir Jonker aus dem Norden. Et wier wichteg, dass Jugendorganisatiounen d‘Méiglechkeet kréien de Schüler a Studenten hir Iddien ze presentéieren.

Grad an Zäiten vu Politikverdrossenheet, Klima- a Logementskrise wier et essentiel dass Jonker informéiert sinn a sech kënnen abréngen, sou fuerderen et déi Jonk Sozialisten. D‘Studentefoire ass dëst Joer den 26. Oktober mat ronn 250 Stänn um Campus Belval.