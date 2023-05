Eng Fra léist hiren Auto tëschent 2 Barrièren op den Zuchschinne stoen, klëmmt eraus a bréngt sech a Sécherheet.

Sekonnen drop gëtt hiert Gefier vun engem Zuch erwëscht. No dësem Virfall am Summer 2021 zu Bartreng, bei deem kengem eppes geschitt war, wier d'Automobilistin elo zu engem Fuerverbuet vun engem hallwe Joer mat Sursis an enger Geldstrof vu 500 Euro verurteelt ginn, well si d'Leit am Zuch a Gefor bruecht huet. Dat schreift d'Lëtzebuerger Wort e Samschdeg.